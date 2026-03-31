Іран атакував повністю завантажений нафтою танкер у порту Дубаю. Кувейт попереджає про ризик розливу нафти

Іран 31 березня атакував повністю завантажений танкер із сирою нафтою біля узбережжя Дубаю.

Про це повідомляють Reuters і The Guardian.

Ідеться про судно «Аль-Салмі» під прапором Кувейту. Воно може перевозити близько 2 мільйонів барелів нафти вартістю понад $200 мільйонів за поточними цінами. Після повідомлення про атаку ціни на сиру нафту ненадовго зросли.

Іранські дрони атакували судно в районі якірної стоянки порту Дубаю, пошкодивши корпус і спричинивши пожежу на борту. Влада Дубаю повідомила згодом, що їм вдалося взяти під контроль пожежу після атаки дрона на танкер. Про постраждалих не повідомлялося.

Власник судна — нафтова корпорація Kuwait Petroleum Corp — попередив про можливий розлив нафти в навколишніх водах.

Перед цією атакою президент Дональд Трамп попередив, що США знищать енергетичні електростанції та нафтові свердловини Ірану, якщо той не відкриє Ормузьку протоку. За його словами, США «досягли великого прогресу» у переговорах з Іраном.

«Але якщо з якоїсь причини найближчим часом не буде досягнуто угоди, що, ймовірно, станеться, і якщо Ормузька протока не буде негайно “відкрита для бізнесу”, ми завершимо наше чудове “перебування” в Ірані, підірвавши та повністю знищивши всі їхні електростанції, нафтові свердловини та острів Харг», — заявляв він.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали й для іранської нафти.

Тим часом Дональд Трамп заявляє, що зараз з Іраном тривають переговори, які нібито ініціював сам Тегеран. Під час них, за словами президента США, сторони досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї. На тлі переговорів США призупинили атаки на енергетичні об’єкти Ірану до 6 квітня.

Крім зобов’язання Ірану не створювати ядерної зброї, план Трампа з 15 пунктів передбачає, зокрема, обмеження оборонних можливостей Тегерану, припинення діяльності регіональних проксі-угруповань і відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Також за цим планом Іран має віддати високозбагачений уран США.

30 березня Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог із його 15-пунктного мирного плану. Як підтвердження готовності до домовленостей Іран передав «подарунок» для США — 20 суден із нафтою, які пройшли через Ормузьку протоку.

Посередником у переговорах між Іраном та США виступив Пакистан, у МЗС країни заявили про готовність провести зустріч представників цих країн вже найближчими днями у своїй столиці Ісламабаді.