Іран запустив ракету по Ізраїлю з цитатою премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса

Іранські військові наклеїли на ракету цитату прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, який розкритикував війну проти Ірану, і запустили її в бік Ізраїлю.

Про це пише іспанська газета El Mundo.

На наліпці англійською та фарсі відтворили слова Санчеса, сказані на саміті ЄС: «Ця війна не лише незаконна, але й нелюдська». Поруч додали напис «Дякую, пане прем’єр-міністре».

Раніше іранські медіа вже демонстрували інші подібні написи на ракетах, зокрема з відсилками до протестів у Лондоні проти дій США на Близькому Сході.

Після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану Іспанія розкритикувала військові дії та обмежила використання своїх баз для ударів у регіоні.

Педро Санчес заявляв, що ескалація лише поглиблює нестабільність і може призвести до затяжної війни. У відповідь президент США Дональд Трамп закликав припинити відносини з Іспанією.

Згодом іспанська влада все ж направила фрегат Cristóbal Colón до Середземного моря для посилення протиповітряної оборони та можливої евакуації цивільних.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали і для іранської нафти.