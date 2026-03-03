Трамп «припиняє всі відносини» з Іспанією через відмову надавати бази для ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп наказав «припинити всі відносини» з Іспанією після того, як країна відмовила у доступі до своїх військових баз для ударів на Близькому Сході.

Про це Трамп заявив на пресконференції.

Трамп додав, що погіршення відносин повʼязане також з тим, що Іспанія відмовилась підвищувати витрати на оборону, як він просив у ЄС. Тим часом прем’єр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна не може дозволити ще одну тривалу війну на Близькому Сході й засуджує дії США та Ізраїлю.

Від початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану іспанський уряд заборонив використовувати свої військові бази, зокрема Рота та Морон-де-ла-Фронтера, для ударів. За даними Guardian, після початку бойових дій 28 лютого іспанські бази залишили 15 американських літаків.

Війна на Близькому Сході

Зранку суботи, 28 лютого, США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». Увечері стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї і майже 40 інших іранських високопосадовців. Вони загинули в резиденції Хаменеї в перші хвилини війни.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. Наприклад, іранський безпілотник вдарив по найбільшому нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії. Там спалахнула пожежа, завод призупинив роботу.

Також Ізраїль атакувала ліванська проіранська «Хезболла», а той завдав удару у відповідь і розпочав наземну операцію.

Майже зупинився рух суден через Ормузьку протоку — ключовий маршрут, яким проходить майже 20% світового експорту нафти й газу. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.