Трамп заявив, шо США на 5 днів відкладають атаки по енергетиці Ірану. В самому Ірані кажуть, що переговорі не було (оновлено)

США на пʼять днів відкладають удари по іранських електростанціях та енергетиці — але за умови, що поточні зустрічі й обговорення будуть успішні.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у Truth Social.

Він також зазначив, що протягом останніх двох днів країни провели «дуже хороші й продуктивні переговори» про повне врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Оновлено о 15:30. Тим часлм іранське держагентство Fars написало, що жодних переговорів між Іраном та США не було.

Слова Трампа там назвали «методом психологічної війни» і додали, що «ні Ормузька протока не повернеться до довоєнного стану, ні спокій на енергетичні ринки».

Джерело медіа додало, що у відповідь на «п’ятиденний ультиматум Трампа» Іран продовжить масштабну оборону.

За два дні до цього Axios писав, що в адміністрації Трампа почали обговорювати можливу мирну угоду з Іраном. Серед вимог Ірану: припинення вогню; гарантії, що війна не відновиться в майбутньому; а також компенсації.

Натомість США хочуть, щоб Іран узяв на себе шість зобов’язань: