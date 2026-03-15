Міністр закордонних справ Ірану розповів про допомогу з Росії та Китаю — зокрема військову

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зявив, що Росія та Китай допомагають Ірану різними способами, зокрема «військовою співпрацею».

Про це Арагчі сказав в інтервʼю американському телеканалу MS NOW 14 березня.

Арагчі назвав Росію та Китай стратегічними партнерами Тегерану під час його війни зі США та Ізраїлем. Іран мав із ними тісну політичну, економічну і військову співпрацю в минулому, і вона триває досі.

На початку березня The Washington Post писала, що Росія передає Ірану дані про розташування військ США на Близькому Сході для атак. Згодом CNN повідомила, що РФ також ділиться з Іраном тактиками використання дронів, щоб атакувати цілі США та країн Перської затоки на Близькому Сході.

13 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія «можливо, трохи допомагає Ірану», тому що США допомагають Україні.

А президент Володимир Зеленський 15 березня в інтервʼю розповів, що Росія передає Ірану дрони й розвіддані про розміщення американських військ на Близькому Сході. Передані дрони Shahed Іран уже використовував для ударів по американських військових обʼєктах. Крім того, деякі деталі цих дронів мають російське походження.