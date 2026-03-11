CNN: Росія дає Ірану тактичні поради, як застосовувати дрони у війні на Близькому Сході

Росія ділиться з Іраном тактиками використання дронів, щоб атакувати цілі США та країн Перської затоки на Близькому Сході.

Про це представник західної розвідки розповів CNN.

Раніше повідомлялося, що російська розвідка допомагає Ірану загальною інформацією, яка допомагає наводитись на цілі. Але передача конкретних тактичних порад означає новий рівень підтримки.

«Те, що раніше було більш загальною підтримкою, тепер викликає більше занепокоєння, включно зі стратегіями наведення безпілотників, які Росія використовувала в Україні», — сказав співрозмовник каналу.

Говорячи про ширшу загрозу в Перській затоці, посадовець зазначив, що вони «дуже занепокоєні» використанням Іраном мін у Ормузькій протоці, а також морських дронів і низькотехнологічних атак із використанням рибальських човнів доу проти ударних авіаносних груп США. Іран заявляв, що на початку війни атакував авіаносець USS Abraham Lincoln, однак США це заперечили.

Представник західної розвідки також сказав, що підтримка Ірану з боку Китаю «викликає занепокоєння», але відмовився наводити подробиці.