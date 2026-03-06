WP: Росія передає Ірану дані про розташування військ США на Близькому Сході для атак

Росія надає Ірану дані для точних атак по американських військах на Близькому Сході.

Про це The Washington Post повідомили три чиновники, ознайомлені з розвідданими.

З початку війни 28 лютого Росія передавала Ірану розташування американських військових обʼєктів, включно з кораблями та літаками.

«Схоже, що це досить комплексна операція», — зазначив один зі співрозмовників.

Обсяг допомоги Росії поки не до кінця зрозумілий. Як зазначають журналісти, здатність іранської армії самостійно визначати позиції американських сил була обмежена вже через кілька днів бойових дій.

Аналітики заявили, що обмін розвідданими відповідає схемі ударів Ірану по американських військах, включаючи інфраструктуру управління та контролю, радари й тимчасові споруди — як, наприклад у Кувейті, де загинули шестеро військовослужбовців США.

Іран завдає точних ударів по радарах раннього попередження та командних об’єктах. У нього небагато військових супутників і немає власної супутникової групи, тому дані від Росії з її розвиненими космічними можливостями особливо цінні.

За словами експертів, рівень точності іранських ударів високий, вони здатні долати оборону США та союзників і навіть перевершили ефективність під час 12-денного конфлікту з Ізраїлем минулого літа.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». В цих атаках загинув верховний лідер Ірану — аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців. Вони загинули в резиденції Хаменеї в перші хвилини війни.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. Наприклад, іранський безпілотник ударив по найбільшому нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії. Там спалахнула пожежа, завод призупинив роботу.

Також Ізраїль атакувала ліванська проіранська «Хезболла», а той завдав удару у відповідь і розпочав наземну операцію.

Станом на ранок 4 березня відомо про 870 загиблих, з них 787 — в Ірані. У США кажуть, що атакували 2 000 обʼєктів, в атаці задіяли 5 000 військових, а також бомбардувальники-невидимки B-2. У відповідь Іран запустив 500 балістичних ракет і 2 000 дронів.