Spiegel: Іран вдарив балістикою по німецькій військовій базі в Йорданії

Німецький польовий табір у йорданському Аль-Азраку в ніч на понеділок атакували балістичними ракетами з Ірану.

Про це пише Spiegel.

За інформацією видання, під удар потрапила й німецька частина авіабази ВПС Йорданії, де також розміщені підрозділи ВПС США. Повідомляється, що під час влучання було пошкоджено будівлю для проживання німецького контингенту.

Оскільки на момент атаки німецькі військові перебували в укриттях, постраждалих немає. Поки що незрозуміло, чи ракети впали безпосередньо на базу, чи на територію військового об’єкта потрапили уламки ракет, які раніше збила протиповітряна оборона.

Бундесвер уже кілька років постійно дислокується в Аль-Азраку. Звідти німецькі ВПС підтримують міжнародну антитерористичну коаліцію, використовуючи літаки-заправники. Через ескалацію ситуації на Близькому Сході Бундесвер раніше скоротив персонал на базі — до цього там перебувала трохи понад сотню військових.

Оскільки табір захищає американська система ППО, Аль-Азрак раніше вважали відносно безпечним місцем. Наразі Бундесвер тримає на базі два літаки A400M у стані готовності, щоб у разі евакуаційної операції швидко відреагувати.

Наскільки серйозні пошкодження — поки що невідомо. Речник Оперативного командування Бундесверу лише підтвердив у коментарі Spiegel, що вночі сталася атака, а інцидент зараз розслідують.