Трамп каже, що США не потребують допомоги з дронами від України, а Росія, можливо, допомагає Ірану

Президент США Дональд Трамп в інтерʼю Fox News Radio заявив, що США не потрібна допомога України в захисті від [іранських] дронів. За його словами, США мають найкращі дрони у світі й знають про них більше, ніж будь-хто.

Також Трамп сказав, що Росія «можливо, трохи допомагає Ірану».

«Я думаю, що він, можливо, трохи допомагає їм. Так, я так думаю. І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?»

Коли інтервʼюер Браян Кілмпі зауважив, що США дійсно допомагають Україні, президент США сказав: «Так, ми їм теж допомагаємо. І він це каже, і Китай сказав би те саме. Знаєте, це типу: гей, вони це роблять, і ми це робимо, якщо бути відвертими».