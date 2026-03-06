Ізраїльські винищувачі знищили підземний бункер Алі Хаменеї в Тегерані. Військові показали відео

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) знищила підземний бункер загиблого верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Відео удару ЦАХАЛ опублікував у соцмережах 6 березня.

Бункер, який в Ізраїлі назвали одним з найважливіших військових командних центрів іранського керівництва, був розташований під урядовим комплексом у центрі Тегерану. Після смерті верховного лідера Хаменеї 28 лютого його продовжували використовувати іранські посадовці, бо вважали підземний комплекс захищеним і неприступним.

Бункер простягався на кілька вулиць і мав багато входів і кімнат для зустрічей високопоставлених членів іранського режиму.

Смерть Алі Хаменеї та його поплічників

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців загинули в перші хвилини атак США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Президент США Дональд Трамп розповів, що ліквідувати Хаменеї вдалося за допомогою американської розвідки та систем стеження, а ще завдяки співпраці з Ізраїлем. Трамп додав, що для іранського народу настав шанс повернути свою країну.