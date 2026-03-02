Трамп каже, що перед атакою на Іран США визначили, хто може перейняти владу в країні. Проте кандидати загинули після першої ж атаки

Президент США Дональд Трамп заявив, що перед початком операції проти Ірану 28 лютого США визначили, хто міг би перейняти владу в країні. Проте ці кандидати загинули під час першої ж атаки.

Про це пише журналіст ABC Джонатан Карл, який брав у Трампа телефонне інтервʼю.

«Атака була настільки успішною, що вибила більшість кандидатів. Це буде не хтось із тих, про кого ми думали, бо вони всі мертві. Друге або третє місце — мертві», — сказав американський президент.

Різні медіа, зокрема CNN з посиланням на джерела писав, що операцію почали в суботу, в момент, коли верховний лідер аятола Алі Хаменеї зустрічався з іранськими високопосадовцями. Там був міністр оборони, голова Вищої ради національної безпеки, головнокомандувачі Збройних сил і Корпусу вартових ісламської революції та інші. Усі вони загинули.

В інтервʼю The New York Times Трамп сказав, що в нього є «три дуже хороших варіанти», хто може очолити країну, проте назвати їх відмовився.

Війна на Близькому Сході

Зранку суботи, 28 лютого, США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». Увечері стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї. Він загинув у своїй резиденції під час ударів США та Ізраїлю вранці 28 лютого.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони і ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. Наприклад, в аеропортах Дубая та Абу-Дабі (ОАЕ) через іранські атаки загинула одна людина, 11 постраждали.

Також Ізраїль атакувала ліванська проіранська «Хезболла», а той завдав удару у відповідь.

Іранський дрон атакував британську авіабазу Акротірі на Кіпрі. BBC пише, що ніхто не постраждав, є лише незначні пошкодження. Напередодні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявляв, що Іран випустив дві ракети в напрямку Кіпру. Гілі казав, що вони не були націлені безпосередньо на британські бази, але це показує, наскільки «невибірковою» є іранська відповідь.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у зверненні заявив, що США можуть використовувати британські бази в регіоні для ударів по складах ракет і пускових установках Ірану. Британія не атакуватиме Іран, проте перехоплюватиме його повітряні цілі, а також залучить експертів з України і своїх власних, щоб допомогти державам Перської затоки збивати іранські дрони.