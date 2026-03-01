Іран завдає нових ударів по Ізраїлю та обʼєктах США на Близькому Сході — і приймає відповідь. Головне про другий день операції

На Близькому Сході триває другий день спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану.
Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї під час ударів США та Ізраїлю 28 лютого в Тегерані анонсували «найпотужніший удар» у відповідь. І вже зранку 1 березня вибухи лунали в Дубаї (там є постраждалі через падіння уламків дронів) та Абу-Дабі, що в Обʼєднаних Арабських Еміратах.
Дим після вибухів здійнявся також над столицею Саудівської Аравії Ер-Ріядом та над Дохою — столицею Катару, повідомляє Al Jazeera.
Біля берегів Оману під удар потрапив нафтовий танкер Skylight, який ішов під прапором Палау — поранені четверо членів екіпажу.
Крім того, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Іран випустив дві ракети в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази. Гілі каже, що вони не були націлені безпосередньо на британські бази, але це показує, наскільки «невибірковою» є іранська відповідь.
Також, за словами міністра оборони, 300 британських військовослужбовців у Бахрейні перебували в безпосередній близькості від інших іранських ракетних ударів.
Водночас Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що вперше з початку операції «Рик лева» завдає ударів по цілях, що належать іранському терористичному режиму в самому серці Тегерану. Попередньо, удари спрямовані на штаб-квартиру поліції та будівлю іранського державного телебачення.
У мережі публікують кадри, на яких видно густий дим над столицею Ірану. Повідомляється, що Ізраїль атакував Тегеран ракетами.
Іран тим часом повністю закрив повітряний простір щонайменше до 3 березня.
Також у ЦАХАЛ кажуть про загибель вже 40 ключових іранських командирів і високопоставлених чиновників режиму під час першого удару. Серед них — очільник Міноборони країни Азіз Насірзаде та командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммад Пакпур.
Військова операція Ізраїлю і США проти Ірану
В останній місяць президент США Дональд Трамп регулярно погрожував Ірану атакою через те, що країни зайшли в глухий кут у питанні ядерної угоди. Армія Ізраїлю вранці 28 лютого атакувала Іран. Згодом стало відомо, що це спільна операція зі США.
Іран у відповідь почав атакувати американські бази у країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами.
Увечері стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї. Він загинув у своїй резиденції під час ударів США та Ізраїлю вранці 28 лютого. Після цього КВІР оголосив про підготовку «найпотужнішої наступальної операції» у відповідь.
Президент США Дональд Трамп порадив Ірану не атакувати у відповідь і попередив: у разі атаки США «завдадуть удару силою, якої ще ніколи не бачили».