Американці готові вести війну місяць, а Британія залучатиме експертів з України для боротьби з іранськими дронами — головне про війну на Близькому Сході

На Близькому Сході починається третій день війни між Ізраїлем, США й Іраном, що розпочалася 28 лютого. В Ізраїлі операцію назвали «Рев лева», а в США — «Епічна лють».

«Бабель» зібрав головні події, що трапились у ніч проти 2 березня.

Інтервʼю Трампа

Президент США Дональд Трамп дав інтервʼю The New York Times. Він заявив, що американські військові готові завдати ударів по Ірану протягом наступним чотирьох-пʼяти тижнів, якщо це буде необхідно. Щодо передачі влади, Трамп заявив, що в нього є «три дуже хороших варіанти», хто може очолити країну, проте назвати їх відмовився.

Атаки «Хезболли»

Вночі Ізраїль атакувала ліванська проіранська шиїтська «Хезболла» — запустила ракети і безпілотники. Ізраїль вдарив у відповідь по контрольованим «Хезболлою» передмістям Бейруту і заявив, що через удари постражадли високопоставлені члени угруповання.

«Іран не вестиме переговорів зі США»

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані написав в X, що країна не вестиме переговорів зі США. Про те, що він намагається відновити переговори через оманських посередників, писав The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед арабських і американських чиновників. Вчора Трамп заявив, що іранці «хочуть говорити» і він погодився.

Атака на британську базу та участь Британії у війні

Іранський дрон атакував британську авіабазу Акротірі на Кіпрі. BBC пише, що ніхто не постраждав, є лише незначні пошкодження. Напередодні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявляв, що Іран випустив дві ракети в напрямку Кіпру. Гілі казав, що вони не були націлені безпосередньо на британські бази, але це показує, наскільки «невибірковою» є іранська відповідь.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у зверненні заявив, що США можуть використовувати британські бази в регіоні для ударів по складах ракет і пускових установках Ірану. Британія не атакуватиме Іран, проте перехоплюватиме його повітряні цілі, а також залучить експертів з України і своїх власних, щоб допомогти державам Перської затоки збивати іранські дрони.