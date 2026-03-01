Трамп погодився «поговорити» з іранцями, США потопили корвет, а ОПЕК домовилася збільшити видобуток нафти — головне про війну на Близькому Сході

На Близькому Сході триває другий день війни Ізраїлю, США та Ірану. В Ізраїлі операцію назвали «Рев лева», а в США — «Епічна лють». «Бабель» зібрав головне, що відомо на зараз. Тимчасова перехідна рада В Ірані сформували тимчасову перехідну раду, яка виконуватиме функції верховного лідера, допоки Рада експерів не обере нового. Минулй голова держави аятола Алі Хаменеї загинув у перший день війни від ізраїльської атаки. До тимчасового органу увійшли президент Масуд Пезешкіан, голова Верховного суду Голам-Хоссейн Мохсені-Еджей і член Ради вартових конституції аятола Аліреза Арафі.

Перші втрати США Центральне командування Збройних сил США повідомило, що троє американських військових загинули, а пʼятеро отримали серйозні поранення. Ще декілька отримали незначні осколкові поранення та струс мозку і повертаються до служби. США потопили іранський корвет Американське Центральне командування повідомило, що потопило іранський корвет класу «Джамаран» в оманській протоці. У відповідь іранці заявили, що атакували чотирма балістичними ракетами американський авіаносець «Авраам Лінкольн». Американці заперечують ці слова: кажуть, що іранські ракети навіть не підлетіли близько.

ОПЕК збільшує видобуток нафти Вісім країн ОПЕК+ — Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман — повідомили, що скасовують обмеження, запроваджені у 2023 році. Тоді вони домовилися скоротити денний видобуток нафти — спершу на 1,65 млн, а потім ще на 2,2 млн. Країни дійшли висновку, що світова економічна ситуація відносно стабільна, запаси нафти залишаються низькими, тому можна почати поступово повертати частину обсягів на ринок. У квітні вони планують збільшити видобуток на 206 тисяч барелів на добу та залишають за собою право прискорити, призупинити або скасувати цей процес залежно від ринкових умов. Проте Reuters пише, що наразі група має мало вільних потужностей, щоб збільшити поставки, за винятком свого лідера Саудівської Аравії та ОАЕ. Але їм також буде важко експортувати нафту, доки порушена через війу навігація в Перській затоці не повернеться до нормального стану.