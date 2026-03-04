NYT: Іран ще не обрав нового верховного лідера, але Моджтаба Хаменеї — головний кандидат

Асамблея експертів Ірану ще не обрала нового верховного лідера країни, але головним претендентом вважають 56-річного Моджтабу Хаменеї — сина вбитого аятоли Алі Хаменеї.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на трьох іранських чиновників.

За даними видання, духовні лідери, що входять до Асамблеї експертів Ірану і відповідають за обрання верховного лідера, провели два онлайн-засідання 3 березня — вранці та ввечері. Після цих консультацій Моджтаба Хаменеї став очевидним фаворитом.

Учора, 3 березня, джерела телеканалу Iran International заявляли, що рішення на його користь нібито ухвалили. На це відреагував міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, який попередив, будь-який лідер Ірану, що продовжить нинішню політику, може стати новою ціллю для ліквідації.

Моджтабу Хаменеї вважають впливовою, але непублічною фігурою, що тривалий час діяла в тіні свого батька. За даними джерел NYT, Моджтаба має тісні зв’язки з Корпусом вартових Ісламської революції, що активно підтримує його кандидатуру. Прихильники призначення кажуть, що він має досвід координації силових структур під час криз.

Серед інших кандидатів на посаду називають Аліреза Арафі та Сеїда Хасана Хомейні — онука засновника Ісламської Республіки Рухолли Хомейні. За даними NYT, обох вважають більш поміркованими політиками, а Хасан Хомейні має зв’язки з реформістським крилом іранської політики.