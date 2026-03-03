Iran International: Сина загиблого Алі Хаменеї Моджтабу обрали наступним верховним лідером Ірану

Сина загиблого під час ізраїльських атак Алі Хаменеї Моджтабу обрали наступним верховним лідером Ірану.

Про це пише Iran International з посиланням на джерела.

Як пише медіа, Рада експертів Ірану обрала Моджтабу Хаменеї наступним Верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

До представлення нового лідера Ірану його обовʼязки виконує рада, що складається з президента країни Масуда Пезешкіана, голови судової влади Голам-Хоссейна Мохсені-Еджея та одного з юристів Ради вартових Конституції — аятоли Аліреза Арафі.

В Ірані офіційно підтвердили загибель попереднього верховного лідера Алі Хаменеї 1 березня. Він загинув у своїй резиденції під час ударів США та Ізраїлю вранці 28 лютого.