FT: Ізраїль роками стежив за Тегераном через дорожні камери, готуючись вбити лідера Ірану Хаменеї

Ізраїльські спецслужби зламали майже всі дорожні камери в Тегерані та роками використовували їх, щоб підготувати вбивство верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела серед нинішніх та колишніх співробітників ізраїльської розвідки.

Одна з камер дозволила їм визначити, де охоронці іранських високопосадовців любили паркувати свої особисті автомобілі. Також відео з камер допомогли зібрати досьє на цих охоронців: їхні адреси, години чергування, маршрути, якими вони добиралися на роботу, і, що найважливіше, кого вони зазвичай охороняли та перевозили.

Також Ізраїль зміг вивести з ладу окремі компоненти приблизно десятка мобільних телефонних веж поблизу резиденції Хаменеї, завдяки чому його охорона не могла отримати попередження в день удару.

Financial Times

Чинний ізраїльський розвідник сказав журналістам, що задовго до того, як упали бомби, «ми знали Тегеран, як Єрусалим».

Детальна розвідувальна картина столиці Ірану була результатом копіткої роботи зі збору даних. Її провели фахівці з Підрозділу 8200, які займаються радіоелектронною розвідкою, та агенти, яких завербував Моссад.

Коли ЦРУ та Ізраїль з’ясували, що Хаменеї проведе зустріч вранці 28 лютого у своєму офісі по вулиці Пастер, можливість ліквідувати його разом зі значною частиною вищого керівництва Ірану виглядала особливо зручною. Вважалося, що після повноцінного початку війни вистежити їх було б набагато складніше, адже іранці сховалися б у підземних бункерах, недосяжних для ізраїльських бомб.

Якщо Ізраїль дізнався про цю зустріч завдяки своїй радіоелектронній розвідці, то США мали дещо конкретніше — людське джерело, повідомили співрозмовники FT.