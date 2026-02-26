Медіа: Російський безпілотник підлетів до французького авіаносця у шведських водах. Його збили

Російський безпілотник підлетів до флагмана французьких Військово-морських сил, авіаносця «Шарль де Голль». Він пришвартований у шведському порту Мальме, де готується до навчань.

Про це пише шведське медіа SVT.

За інформацією SVT, дрон злетів із сусіднього російського корабля та наблизився до авіаносця. Збройні сили Швеції підтвердили журналістам, що спостерігали підозрілий політ безпілотника і збили його. Військові наразі не можуть відповісти, що сталося з дроном після втрати з ним звʼязку. Вони також не підтверджують, звідки він узявся.

«Шарль де Голль» — найбільший у світі неамериканський атомний авіаносець. Його загальна довжина — трохи більше 260 метрів. Корабель зазвичай перевозить кілька тисяч моряків та інших військових, а також близько 30 винищувачів.