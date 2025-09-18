У Латвії знайшли уламок російського безпілотника «Гербера»

У Латвії 18 вересня знайшли уламок російського безпілотника «Гербера», хвостову частину якого викинуло на пляж у Варвській волості Вентспілського краю.

На місце події виїхала група з розмінування невибухлих боєприпасів Національних збройних сил Латвії.

Пізніше міністр оборони Андріс Спрудс підтвердив, що уламки, виявлені сьогодні на узбережжі, належать російському дрону «Гербера». За його словами, фахівці ВПС Латвії підтвердили, що об’єкт не є вибухонебезпечним.

Премʼєр-міністр Евіка Сіліня доручила міністру оборони та міністру внутрішніх справ звʼязатися з колегами в Польщі, щоб зʼясувати, чи ця частина від безпілотника, який знайшли в Польщі минулого тижня.

«Нашим пріоритетом було зміцнення східного кордону, але не менш важливо захистити узбережжя Балтійського моря, встановивши необхідні датчики», — написала вона.

Російські дрони над країнами НАТО

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.

Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну заявив, що їхні винищувачі F-16 були «дуже близькі» до того, щоб збити російський дрон, але цього не сталося, бо він полетів до України.