Міноборони Румунії пояснило, чому їхні винищувачі не збили російські дрони, хоча були «близькі до цього»

Румунські винищувачі F-16 були «дуже близькі» до того, щоб збити російський дрон, який залетів на територію країни НАТО 13 вересня. Але цього не сталося, бо безпілотник полетів до України.

Про це в етері телеканалу Antena 3 CNN розповів міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну.

За його словами, радари зафіксували дрон, який наближався до повітряного простору Румунії. Для його перехоплення направили два винищувачі F-16.

«Літаки злетіли та побачили дрон, вони були дуже близькі до того, щоб збити його. Дрон летів дуже низько і в якийсь момент полетів до України. Дрон залишив повітряний простір, повернувшись до України», — сказав румунський міністр.

Він додав, що через ухвалений навесні закон румунські пілоти можуть відкривати вогонь по безпілотниках, які порушують кордон країни.

Моштяну також наголосив, що провокації з боку Росії стаються приблизно щотижня і Румунія реагує на них системно.