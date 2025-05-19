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В Румунії дозволили збивати БпЛА, які перелітають на територію країни

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

Тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян підписав два документи, що дозволяють збивати дрони, які порушують повітряний простір держави.

Про це пише румунське медіа Digi24.

Адміністрація президента повідомила, що в понеділок, 19 травня, Болоян підписав укази та ввів у дію дві відповідні норми:

  • Закон про контроль за використанням національного повітряного простору;
  • Закон про здійснення військових місій у мирний час на території країни.

За першим законом безпілотники, які залітатимуть у Румунію, тепер можуть бути знищені або нейтралізовані, якщо військовим силам Румунії чи НАТО не вдасться «взяти під контроль» їхній політ. Інший закон визначає порядок проведення військових місій і операцій на території держави в мирний період.

  • Відомо, що Сенат Румунії, тобто верхня палата парламенту, схвалив ці два законопроєкти в лютому 2025 року.
  • Члени політсил «Альянс за союз румунів» (AUR), «Партії молоді» (POT) і SOS România намагалися оскаржити закони в Конституційному суді, але той відхилив їхнє звернення, пише Digi24.
  • Повітряні сили ЗС України час від часу інформують, що російські БпЛА перелітають у повітряний простір Румунії з України. Наприклад, у вересні 2024 року до Румунії залетіла ціла група ударних БпЛА.