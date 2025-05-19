В Румунії дозволили збивати БпЛА, які перелітають на територію країни

Тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян підписав два документи, що дозволяють збивати дрони, які порушують повітряний простір держави.
Про це пише румунське медіа Digi24.
Адміністрація президента повідомила, що в понеділок, 19 травня, Болоян підписав укази та ввів у дію дві відповідні норми:
- Закон про контроль за використанням національного повітряного простору;
- Закон про здійснення військових місій у мирний час на території країни.
За першим законом безпілотники, які залітатимуть у Румунію, тепер можуть бути знищені або нейтралізовані, якщо військовим силам Румунії чи НАТО не вдасться «взяти під контроль» їхній політ. Інший закон визначає порядок проведення військових місій і операцій на території держави в мирний період.
- Відомо, що Сенат Румунії, тобто верхня палата парламенту, схвалив ці два законопроєкти в лютому 2025 року.
- Члени політсил «Альянс за союз румунів» (AUR), «Партії молоді» (POT) і SOS România намагалися оскаржити закони в Конституційному суді, але той відхилив їхнє звернення, пише Digi24.
- Повітряні сили ЗС України час від часу інформують, що російські БпЛА перелітають у повітряний простір Румунії з України. Наприклад, у вересні 2024 року до Румунії залетіла ціла група ударних БпЛА.