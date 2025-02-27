Сенат Румунії дозволив збивати дрони над країною

Сенат, верхня палата парламенту, Румунії схвалив схвалив два законопроєкти, які дозволяють збивати безпілотники й проводити мирні військові місії на румунській території.

Про це повідомляє румунське медіа Digi24.

Один із законопроєктів дозволяє Збройним силам Румунії збивати дрони, які незаконно проникають у повітряний простір країни.

Тепер безпілотники, які залітатимуть у Румунію, можуть бути знищені або нейтралізовані, якщо військовими силами Румунії чи НАТО не вдасться «взяти під контроль» їхній політ.

На території Румунії, зокрема в селищі Плауру, кілька разів знаходили уламки російських безпілотників — у країну регулярно залітають дрони, якими росіяни атакують Одещину.

Інший законопроєкт, який схвалили румунські сенатори, регулює проведення військових місій та і операцій на території Румунії в мирний час.

Обидва законопроєкти ще мають схвалити Палата депутатів (нижня палата парламенту) і підписати президент.