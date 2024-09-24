У Румунії вкотре знайшли уламки дрона РФ

У Румунії вкотре знайшли уламки російського дрона, які впали на берег Дунаю на території країни внаслідок атак Росії на Україну протягом останніх тижнів.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

З території на південь від села Плауру повіту Тулча, що навпроти українського міста Ізмаїл, надійшла інформація про фрагменти дрона. Фахівці обстежили місцевість, де і знайшли їх. Місце, де їх виявили, розташоване за межами селища — інфраструктура залишилася неушкодженою.

Місцеве медіа Digi24 пише про те, що невідомо, коли уламки безпілотника з’явилися в тому районі, але перед цим, 9 вересня, інші фрагменти безпілотника знайшли в повіті Тулча. Наразі уламки російського безпілотника «Герань-2», також відомого як іранський Shahed, вилучили для експертизи.

Міністерство національної оборони Румунії вчергове засудило атаки РФ на українську цивільну інфраструктуру, зауваживши, що вони є невиправданими та суперечать нормам міжнародного права.