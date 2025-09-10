НАТО активувало статтю 4 Статуту Альянсу через вторгнення російських дронів у Польщу

НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через вторгнення російських дронів у Польщу.

Це в коментарі для польського видання Polsat News підтвердив речник польського уряду Адам Шлапка.

Ця стаття передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось з членів опиняються під загрозою.

«Стаття 4 — це лише прелюдія до глибшої співпраці, і слів недостатньо. Ми розраховуємо на значно більшу підтримку під час консультацій. Це не наша війна, це не лише війна за українців, це війна, це протистояння, яке Росія оголосила всьому вільному світу», — заявив раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

Російські дрони вперше збивали над Польщею: що відомо

Під час атаки Росії на Україну вночі 10 вересня дрони залетіли до Польщі — проти них застосували зброю з літаків. Це вперше, коли польська авіація збивала безпілотники, що порушили повітряний простір країни. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Уперше дрони залетіли не з України, «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а з території Білорусі. Польська влада назвала інцидент «актом агресії».

Польське видання Polsat News пише, що у Вириках Люблінського воєводства уламки одного з безпілотників влучили в житловий будинок і пошкодили дах будівлі та автомобіль. Люди не постраждали.

Polsat News

Речниця МВС Польщі Кароліна Галецька каже, що станом на 11:00 вже знайшли уламки семи дронів і ракети «невідомого походження».