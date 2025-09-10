Reuters: НАТО не розглядає дрони на території Польщі як напад

НАТО не розглядає вторгнення дронів на територію Польщі в ніч проти 10 вересня як напад.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело в НАТО.

За його словами, попередні дані свідчать про те, що в повітряний простір Польщі потрапили від шести до десяти російських безпілотників, і це зробили навмисно.

«Це вперше, коли літаки НАТО залучили до протидії потенційним загрозам у повітряному просторі союзників», — зазначив співрозмовник Reuters.

Він додав, що системи протиповітряної оборони Patriot, розташовані в регіоні, виявили дрони за допомогою радарів, але не відкривали по них вогонь.

У нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS та літаки-заправники, що перебувають у спільному користуванні НАТО.