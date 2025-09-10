У Польщі уламки російського безпілотника влучили в житловий будинок. Що відомо

У Польщі в ніч проти 10 вересня, коли в країну залетіли щонайменше вісім російських БпЛА, уламки одного з безпілотників влучили в житловий будинок.

Про це пише польське видання Polsat News, якому це підтвердив заступник інспектора Анджей Фійолек з Воєводського управління поліції в Любліні.

За даними видання, це сталося у Вириках Люблінського воєводства. Уламки пошкодили дах будівлі та автомобіль, який був припаркований на території поруч. Люди не постраждали.

Polsat News

«У місті Вирики стався інцидент, у результаті якого було пошкоджено житловий будинок. Ми ще не знаємо точних деталей; ми не знаємо, чи це був сам дрон, який упав на будівлю та пошкодив дах і стелю, чи це були уламки дрона», — сказав мер Володавського повіту.