CNN: З «файлів Епштейна» зникли свідчення жінки, яка звинувачувала Трампа в сексуальному насиллі

Десятки інтервʼю свідків ФБР у межах справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна відсутні у масиві файлів, оприлюднених Міністерством юстиції. Серед них три інтервʼю, повʼязані з жінкою, яка звинуватила президента США Дональда Трампа у сексуальному насильстві.

Про це свідчить огляд журналістів CNN.

Журнал доказів, переданий адвокатам поплічниці Епштейна Гіслейн Максвелл, містить серійні номери близько 325 протоколів інтерв’ю ФБР. Але понад 90 із них — понад чверть списку — відсутні на сайті Мін’юсту США, з’ясував CNN.

Серед відсутніх — три інтерв’ю з жінкою, яка заявила, що Епштейн неодноразово знущався з неї з приблизно 13-річного віку. Вона також звинуватила Дональда Трампа у сексуальному насильстві.

Демократ Роберт Гарсія, член Комітету з нагляду Палати представників, поставив під сумнів повноту публікації документів і те, чи дотрималася адміністрація Трампа вимоги закону щодо оприлюднення матеріалів у справі Епштейна.

У Мін’юсті заперечили видалення матеріалів і заявили, що всі документи, які підлягали оприлюдненню, були опубліковані. Відсутні файли, за словами відомства, є дублями, конфіденційними або такими, що стосуються чинного розслідування. Водночас упродовж останніх тижнів частину документів тимчасово знімали з сайту та повертали знову.

У понад 3 мільйонах сторінок матеріалів є докази, передані адвокатам Максвелл перед її судом у 2021 році, зокрема сотні так званих файлів 302 — службових записок ФБР про інтерв’ю зі свідками. Експерти занепокоєні відсутністю саме цих документів, оскільки вони є ключовими для розуміння багаторічного розслідування ФБР щодо Епштейна та Максвелл. Зазвичай у заявах 302 викладається те, що опитуваний розповів агентам, але не містить іншої підтверджувальної інформації чи думок агентів.

З матеріалів справи відомо, що жінка звернулася на гарячу лінію ФБР 10 липня 2019 року, за кілька днів після арешту Епштейна. Під час показів вона розповіла, що Епштейн знущався з неї у Південній Кароліні після того, як вона відгукнувся на оголошення про послуги няні. За її словами, згодом Епштейн познайомив її з Трампом. У документах 2025 року, де перелічені «відомі імена», зазначено її твердження, що Трамп примусив її до орального сексу та вдарив по голові. Ймовірний напад датують 1983—1985 роками.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

19 грудня Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей. Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом.

Новий масив документів Мін’юст США опублікував 30 січня. У них знайшли інформацію про те, що у засновника Microsoft Білла Гейтса знайшли інфекцію, що передається статевим шляхом, після спілкування з «російськими дівчатами», а Епштейн допомагав йому придбати ліки.