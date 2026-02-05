У Баку засудили колишніх керівників Нагірного Карабаху — кількох відправили за ґрати довічно

Бакинський військовий суд виніс вироки колишнім військово-політичним керівникам Нагірного Карабаху, яких затримали восени 2023 року після переходу регіону під контроль Азербайджану.

Про це повідомило державне агентство Азертадж.

Колишнього президента невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки Араїка Арутюняна засудили до довічного ув’язнення. Такий самий вирок отримали екскомандувач армії оборони Левон Мнацаканян, його заступник Давид Манукян і колишній «міністр закордонних справ» регіону Давид Бабаян.

Ще двох колишніх президентів — Аркадія Гукасяна та Бако Саакяна — засудили до 20 років ув’язнення. За даними агентства, довічний строк їм не призначили, зокрема через вік підсудних.

Загалом у справі фігурують 15 людей. Азербайджанська влада обвинувачувала їх у злочинах «проти миру та людяності», зокрема у веденні агресивної війни, тероризмі та порушенні законів війни.