Азербайджан та Вірменія показали повний текст мирної угоди. Що в ньому

Міністерства закордонних справ Вірменії та Азербайджану опублікували текст мирної угоди, яка була підписана 8 серпня за посередництва США.

Відомства показали текст парафованої угоди. Парафування — це не повноцінне підписання угоди, а радше підтвердження, що сторони погодили текст і не планують його змінювати перед офіційним підписанням.

Зазвичай це роблять після завершення переговорів або перед тим, як угоду подають на затвердження уряду чи керівництва.

У цьому документі сторони заявили, що визнають і поважатимуть суверенітет, територіальну цілісність, непорушність міжнародних кордонів та політичну незалежність одна одної.

Також країни підтвердили, що не мають територіальних претензій одна до одної та не висуватимуть таких претензій у майбутньому. Вони пообіцяли не вчиняти ніяких дій для захоплення території іншої країни.

Вірменія та Азербайджан домовились утриматись від застосування сили або погрози застосуванням сили проти територіальної цілісності одне одного. Також вони утримуватимуться від втручання у внутрішні справи одне одного.

Країни не розгортатимуть жодних сил третіх сторін уздовж свого спільного кордону.

Вони також домовились, що можуть укладати угоди в різних сферах, що становлять взаємний інтерес. Йдеться про економічну, транзитно-транспортну, екологічну, гуманітарну та культурну співпрацю.

Вірменія та Азербайджан погодились забезпечити повне виконання цієї угоди та створити двосторонню комісію для моніторингу її виконання.

Протягом одного місяця після набрання чинності угоди сторони мають відкликати будь-які міждержавні претензії, скарги, апеляції, провадження та спори, що існували до підписання угоди.

Що відбувається між Вірменією та Азербайджаном

Християнська Вірменія і мусульманський Азербайджан понад століття сперечалися за деякі території, зокрема за Нагірний Карабах. Кожна з країн вважала район своєю історичною територією, у кожної свої аргументи й трактування історії.

Після війни 1991—1993 років і підписаного перемирʼя Нагірний Карабах став невизнаною республікою, яку де-факто частково контролювала Вірменія, а де-юре вона була частиною Азербайджану.

У вересні 2023 Азербайджан почав останній військовий наступ на цю територію. Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.

Сили НКР після цього почали здавати техніку і зброю, а вірмени — залишати Нагірний Карабах. Азербайджан почав реінтеграцію регіону, а з 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська Республіка офіційно припинила своє існування.