Білл та Гілларі Клітони погодились дати свідчення у справі Епштейна

Експрезидент та колишня держсекретар США Білл та Гіларі Клінтони погодилися свідчити перед Конгресом США у справі фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це пише CNN.

Вони декілька місяців відмовлялись давати показання. Через це Палата представників пригрозила звинуватити їх у неповазі до Конгресу, яка могла призвести до кримінальної відповідальності. Наразі нема остаточних умов та дати свідчень.

«Вони вели переговори сумлінно. Ви цього не зробили. Вони розповіли вам під присягою все, що їм відомо, але вас це не хвилює. Але колишній президент і колишня держсекретар будуть там. Вони з нетерпінням чекають можливості створити прецедент, який торкнеться кожного», — написав у соцмережі X прессекретар Клінтонів Анхель Уренья.

Це перший випадок з 1983 року, коли політик, що був на посаді президента США, свідчитиме перед комісією Конгресу.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

19 грудня Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей. Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом.

Новий масив документів Мін’юст США опублікував 30 січня. Там, зокрема, ім’я Дональда Трампа згадується понад 38 тисяч разів, але доказів неправомірних дій з його боку там немає.