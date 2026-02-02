Трамп згадується у файлах фінансиста Джеффрі Епштейна понад 38 тисяч разів

У файлах Джеффрі Епштейна ім’я Дональда Трампа згадується понад 38 тисяч разів у більш як 5 300 файлах, однак доказів неправомірних дій з його боку там немає.

Про це пише The New York Times.

Йдеться про новини, публічні матеріали та листування, які надходили на електронну пошту Епштейна. Прямого листування між Трампом і Епштейном у документах не виявили. Лише частина файлів датована початком 2000-х років — періодом, коли вони підтримували дружні стосунки.

У документах також ідеться, що навіть після розриву контактів Епштейн стежив за життям Трампа й намагався використати його політичний злет у власних інтересах. Окремі жертви Епштейна згадують, що бували в маєтку «Мар-а-Лаго» або зустрічалися з Трампом, однак ці свідчення не містять звинувачень у незаконних діях.

Трамп заперечує будь-які правопорушення, пов’язані з Епштейном. У Міністерстві юстиції США заявили, що оприлюднені файли не дають підстав для подальшого розслідування щодо чинного президента.

В одному з файлів опублікували листування між Джеффрі Епштейном і Стівом Бенноном — колишнім радником Трампа. До листування було прикріплене фото, на якому Трамп виступає з промовою, але його обличчя повністю закрили чорним прямокутником.

Крім того, у грудні Мін’юст США спочатку виклав, а потім швидко прибрав з сайту фотографію маєтку Епштейна в Нью-Йорку. Причина — на знімку в шухляді було видно фото Дональда Трампа в оточенні жінок. Пізніше фото повернули у публічний доступ, пояснивши, що тимчасово його видаляли нібито для захисту жертв.

The New York Times звертає увагу, що це виглядає як спроба мінімізувати присутність імені та образу чинного президента у справі Епштейна, навіть попри те що документи не містять доказів його незаконних дій.