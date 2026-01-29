CNN: Дональд Трамп знову планує удари по Ірану — цього разу через відсутність прогресу в ядерних переговорах

Президент США Дональд Трамп знову планує масштабні удари по Ірану після того, як переговори між Вашингтоном і Тегераном про обмеження ядерної програми країни та виробництва балістичних ракет не мали успіхів.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Співрозмовники медіа повідомили, що Трамп розглядає такі варіанти: авіаудари по лідерах Ірану і посадовцях служб безпеки, атаки по іранських ядерних обʼєктах та урядових установах.

Трамп ще не прийняв остаточного рішення, але вважає, що його військові можливості розширилися, як порівняти з початком цього місяця, оскільки в регіоні перебуває ударна група з американським авіаносцем «Авраам Лінкольн». Група 26 січня ввійшла в Індійський океан і продовжує наближатися до Ірану, де вона могла б підтримати будь-які потенційні операції проти цієї країни.

Тим часом американські військові переміщують на Близький Схід додаткові батареї Patriot, також планують перемістити системи THAAD, щоб захистити свої війська від можливої відповіді Ірану.

Там же ВПС США проведуть багатоденні навчання, щоб відпрацювати бойові вильоти у складних умовах разом з партнерами, заявив командувач Центрального командування США генерал Дерек Франс.

США та Іран обмінювалися повідомленнями про можливу зустріч, щоб запобігти удару, яким Трамп погрожував ще у відповідь на вбивства протестувальників у країні. Штати вимагали від Ірану припинити збагачення урану, обмежити програму балістичних ракет і припинити підтримку регіональних маріонеток. Іран відмовився обмежити дальність ракет, погодившись обговорювати лише ядерну програму. У результаті переговори зайшли в глухий кут.

Ядерна угода з Іраном

Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.

У 2018 році Дональд Трамп під час свого першого президентського терміну вивів США з угоди та запровадив кампанію «максимального тиску» проти Ірану. Після цього Іран відновав виробництво урану. За час президентства Джо Байдена ядерна програма Ірану, як зазначав Axios, «значно просунулася».

Адміністрація Байдена вела непрямі переговори з Іраном, щоб відновити іранську ядерну угоду, однак ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року. Після переобрання на другий термін Трамп поновив кампанію «максимального тиску». У березні Axios повідомляв, що американський президент дав Ірану два місяці на досягнення нової ядерної угоди.

У червні США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 на ядерний обʼєкт у Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Однак The New York Times писав, що ця атака відкинула ядерну програму Ірану лише на кілька місяців.