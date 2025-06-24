NYT: Атака США відкинула ядерну програму Ірану лише на кілька місяців

Атака США відкинула ядерну програму Ірану лише на кілька місяців. Американські удари по трьох іранських ядерних обʼєктах у Фордо, Натанзі та Ісфагані заблокували входи до двох з них, але не зруйнували підземні споруди.

Про це пише NYT із посиланням на посадовців, які знайомі з раніше засекреченим звітом.

Атака сильно пошкодила електропостачання на об’єкті у Фордо, який розташований глибоко в горі. Поки що невідомо, скільки часу Ірану знадобиться, щоб відновити доступ, полагодити електрику і запустити обладнання. За попередніми оцінками ізраїльтян, удар міг бути не дуже ефективним — підземні споруди у Фордо вціліли.

До атаки розвідка США оцінювала, що Ірану знадобиться приблизно три місяці, щоб створити ядерну бомбу. Після американського удару і кількох днів атак з боку Ізраїлю Агентство військової розвідки США (DIA) вважає, що програма затримається менш ніж на пів року.

Перед ударами військові США припускали, що через атаку іранська програма може затриматися на період від кількох місяців до кількох років. Але вони також казали, що такі прогнози не дуже точні — неможливо точно сказати, скільки часу знадобиться на відновлення програми.

Масштаб руйнувань менший, ніж сподівалися в адміністрації США, а Іран зберіг майже всі запаси ядерного матеріалу. Іран ще до атаки американців перемістив значну частину запасів збагаченого урану, тож удари знищили небагато ядерного матеріалу. Частину запасів могли перевезти на таємні обʼєкти.