Тристоронні переговори в Абу-Дабі, масовані обстріли Києва і новий заступник командувача Повітряних сил. Головне за тиждень

Цього тижня в Обʼєднаних Арабських Еміратах пройшли дводенні переговори України, Росії та США. У швейцарському Давосі відбувся Всесвітній економічний форум, на якому створили «Раду миру» президента США Дональда Трампа щодо сектора Гази.

В Україні призначили нового заступника командувача Повітряних сил і радників міністра оборони, а ексзаступнику керівника Офісу президента Ростиславу Шурмі та ексочільнику Держприкордонслужби Сергію Дейнеку оголосили підозри.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Тристоронні переговори в Абу-Дабі

23 і 24 січня в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори за участі представників України, Росії та США. Головною темою були можливі умови завершення війни.

За підсумками зустрічей сторони домовилися обговорити всі питання у своїх столицях і узгодити подальші кроки з лідерами. Наступний раунд перемовин відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.

UAE Presidential Court

Масовані атаки Росії на Україну

У ніч проти 20 січня росіяни запустили по Україні 373 повітряні цілі — це ударні дрони, крилаті, балістичні ракети і протикорабельна ракета «Циркон».

Основним напрямком удару стали Київ і Київщина. У столиці через це понад 5 000 багатоповерхівок залишились без опалення, а лівий берег — без водопостачання.

У Києві постраждала одна жінка. У Бучанському районі області загинув 50-річний чоловік. У Дніпрі поранені дві жінки.

Ще одного масованого удару росіяни завдали в ніч проти 24 січня. Російські дрони атакували Київ і Харків. У столиці загинула одна людина, ще четверо дістали поранень. Знову майже 6 000 будинків залишилися без опалення.

У Харкові атака тривала майже дві з половиною години. За цей час росіяни випустили 25 «шахедів», які влучили в житлові будинки. Серед постраждалих — дитина.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Telegram / ДСНС

Новим заступником командувача Повітряних сил призначили Павла Єлізарова

Павло Єлізаров («Лазар») — командир спецпідрозділу Lasarʼs group. Його вважають одним із командирів, які першими системно впровадили сучасні дронові тактики на полі бою, поєднавши технології з практичним бойовим досвідом.

Під керівництвом Єлізарова Lasarʼs group став одним із найрезультативніших підрозділів у Силах оборони: команда знищила ворожої техніки на понад $13 млрд. Тепер цей досвід планують масштабувати на рівні всієї країни.

У Повітряних силах «Лазар» відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів. Міністр оборони підкреслив, що мета — побудувати протидроновий купол над Україною.

Екзаступнику голови Офісу президента Ростиславу Шурмі вручили підозру

Правоохоронці заявили про викриття схеми заволодіння коштами, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом. Вона діяла на користь низки підприємств на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Джерела «Бабеля» підтвердили, що серед підозрюваних — ексзаступник керівника ОП та колишній член наглядової ради «Нафтогазу» Ростислав Шурма.

За даними слідства, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували отримувати оплату за електроенергію за «зеленим» тарифом, якої фактично не виробляли. Сонячні електростанції на окупованій території Запорізької області втратили зв’язок з енергосистемою та були пошкоджені після початку повномасштабної війни.

Така схема завдала державі збитків на 141,3 млн грн.

Крім Шурми, підозру у цій справі отримали ще вісім людей. Це, зокрема, його брат — власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа Шурми, керівники і працівники підконтрольних підприємств та колишній комерційний директор «Запоріжжяобленерго».

НАБУ та САП викрили на хабарництві топпосадовців Держприкордонслужби

Серед них — колишній голова ДПСУ Сергій Дейнеко, начальник відділу пункту пропуску і колишній службовий працівник. У Дейнека також провели обшуки.

Слідчі стверджують, що у 2023 році за сприяння підозрюваних зловмисники організували контрабанду цигарок з України до ЄС. Пасажирами автомобілів з контрабандою були родичі українських дипломатів у ЄС. Вони мали дипломатичні паспорти, тож такі машини не оглядали на кордоні.

Підозрювані прикордонники раніше проходили службу з дипломатами, родичі яких стали учасниками схеми.

Тепер підозрюваним загрожує від пʼяти до десяти років позбавлення волі.

У Давосі утворили «Раду миру» Дональда Трампа

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі 20 держав підписали статут «Ради миру» щодо сектора Гази під керівництвом президента США Дональда Трампа. Вона стала новою міжнародною організацією.

Окрім США, статут організації підписали лідери і представники: Азербайджану, Албанії, Аргентини, Бахрейну, Вірменії, Індонезії, Йорданії, Казахстану, Катару, Косова, Монголії, Марокко, ОАЕ, Пакистану, Парагваю, Саудівської Аравії, Туреччини, Угорщини та Узбекистану.

Президент України Володимир Зеленський теж отримав запрошення до «Ради миру», але йому складно уявити, як Україна може бути в тій чи іншій Раді, куди також запрошені Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Ексміністр Кубраков став радником президента з питань інфраструктури

Олександра Кубракова призначили позаштатним радником президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

Кубраков був віцепремʼєром з відновлення — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури з 2022 року. Його звільнили у травні 2024-го. А вже у січні 2025 року він став радником тодішнього міністра оборони України Рустема Умєрова.

Діма Вага / «Бабель»

Міністр оборони призначив нових радників

Радником з технологічних напрямків оборони став військовий експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов. У Міноборони він займатиметься розробкою рішень проти ударних і розвідувальних БпЛА росіян, аналізом їхньої трофейної техніки та експертною оцінкою нових військових розробок.

Волонтер і громадський активіст Сергій Стерненко долучився до команди міністра оборони у статусі радника з питань використання безпілотників на фронті. Стерненко відповідатиме за напрям підвищення ефективності застосування БпЛА.

Франція затримала в Середземному морі танкер з тіньового флоту РФ

Військово-морські сили Франції за підтримки союзників вранці 22 січня зупинили й обшукали нафтовий танкер, що прибув з Росії, перебуває під міжнародними санкціями та, ймовірно, ходив під фальшивим прапором.

Після перевірки танкер відвели з маршруту, а французькі органи відкрили судове розслідування.

Уже 24 січня капітана танкера відправили під варту. За даними слідства, це громадянин Індії.