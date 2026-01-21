НАБУ викрило схему розкрадань за «зеленим» тарифом на окупованих землях. Серед підозрюваних — ексзаступник голови ОП Шурма

Правоохоронці заявили про викриття схеми заволодіння коштами, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом. Вона діяла на користь низки підприємств на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомили пресслужби НАБУ та САП.

Серед підозрюваних — ексзаступник керівника Офісу президента та колишній член наглядової ради «Нафтогазу» Ростислав Шурма, підтверджують джерела «Бабеля» у правоохоронних органах.

За даними слідства, у 2019—2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом почали контролювати низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП «Гарантований покупець» про продаж електроенергії за «зеленим» тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв’язок з об’єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал евакуювали.

Попри це підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за «зеленим» тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України.

Слідство встановило, що у звітності зазначали недостовірні дані щодо обсягів генерації та технічної готовності станцій, зокрема в періоди повного знеструмлення. Отримані кошти надалі виводили через пов’язані компанії.

Така схема завдала державі збитків на 141,3 млн грн.

Крім Шурми, підозру у цій справі отримали ще 8 людей. Це, зокрема, його брат — власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа Шурми, керівники і працівники підконтрольних підприємств та колишній комерційний директор «Запоріжжяобленерго».

У НАБУ кажуть, що розпочали слідство за матеріалами розслідування Bihus.Info. Журналісти ще у 2023 році зʼясували, що співвласником цих сонячних станцій під російською окупацією є близьке оточення Шурми. Він заявляв, що розслідування «маніпулятивне і неправдиве».

Після цього, у вересні 2024 року, його звільнили з посади заступника голови Офісу президента, яку він обіймав з листопада 2021 року.

Наразі Ростислав Шурма перебуває за кордоном. У липні цього року в його будинку в Німеччині провели обшуки баварські слідчі. У грудні його звільнили з наглядової ради «Нафтогазу».