У НАБУ підтвердили, що минулого місяця проводили обшуки в ексзаступника голови ОП Шурми

У липні у Німеччині баварські слідчі провели обшуки за місцем проживання колишнього заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурми.

Про це директор НАБУ Семен Кривонос розповів в інтерв’ю «24 каналу».

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Першим про обшуки у Шурми вчора, 31 липня, написало видання Spiegel. За даними медіа, обшуки відбувались 15 липня в будинку Шурми в Штарнберзі.

«Так, я можу підтвердити, що відповідні слідчі дії відбувалися. Це кримінальне провадження активно розслідується. Ми чекаємо від німецьких правоохоронців окремої інформації», — наголосив Кривонос.

Очільник НАБУ не став уточнювати деталей справи, в межах якої проводився обшук. Він пояснив це ризиком нашкодити слідству.

Хто такий Ростислав Шурма

З березня 2021 року Ростислав Шурма працював позаштатним радником Офісу президента України. Уже 23 листопада 2021 року його призначили заступником керівника ОП Андрія Єрмака. До цього він був гендиректором «Запоріжсталі» та депутатом Донецької обласної ради від Партії регіонів.

У лютому 2024 року НАЗК склало протокол на Шурму через конфлікт інтересів під час засідань комітету електроенергетики при ОП, на якому він сам головував. НАЗК стверджує, що рішення комітету створювали умови для успішності бізнесу брата Ростислава Шурми Олега.

Також Шурма ставав героєм журналістських розслідувань. Так, журналісти Bihus.Info стверджували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області. Серед них начебто були й ті, що належать близькому оточенню Шурми. Сам Шурма говорив, що розслідування «маніпулятивне і неправдиве».

У вересні 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Шурму з посади заступника голови ОП.