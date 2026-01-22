НАБУ та САП викрили топпосадовців ДПСУ на отриманні хабарів. Один із них — ексголова Дейнеко — джерела «Бабеля»

НАБУ і САП заявляють, що викрили на хабарництві топпосадовців Держприкордонслужби.

Джерела «Бабеля» в правоохоронних органах повідомляють, що йдеться про колишнього голову ДПСУ, генерал-лейтенанта Сергія Дейнека — у нього пройшли обшуки.

Також серед підозрюваних начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби та колишній службовий працівник.

У мережі також зʼявилась інформація про обшуки у Валерія Вавринюка, тимчасового виконувача обовʼязків голови ДПСУ, однак джерела «Бабеля» повідомили, що це неправда — його немає в ухвалі на обшуки.

У 2023 році група підозрюваних організувала незаконне переправлення цигарок через український кордон до ЄС. Топпосадовці отримували хабарі за безперешкодний проїзд 68 автомобілів. Лише з липня по листопад 2023 року вони отримали щонайменше €204 тисячі — по €3 000 за кожний транспортний засіб.

Щоб приховати схему, зловмисники використовували машини на чеській та австрійській реєстрації з підробленими номерними знаками, схожими на дипломатичні. Пасажирами були родичі українських дипломатів у Європі, що дозволяло уникати перевірок на кордоні. Детективи встановили, що топпосадовці раніше служили разом із дипломатами, родичі яких пізніше брали участь у схемі.

Злочин кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовим працівником. Підозрюваним загрожує від 8 до 12 до років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.