ВАКС виніс рішення щодо арешту майна Юлії Тимошенко

Кошти на банківських рахунках Юлії Тимошенко суд не заарештував, «оскільки це її єдине офіційне джерело доходів та фактично єдине її майно». Адвокат нардепки заявив, що захист не погоджується з сьогоднішнім рішенням і буде оскаржувати його в апеляції.

Також суд заарештував два гаражі у Дніпрі та три автомобілі (Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ), які оформлені на чоловіка Юлії Тимошенко — Олександра.

Суд заарештував майно, яке вилучили під час обшуку в офісі партії «Батьківщина» 13 січня: $46,3 тисячі, шість мобільних телефонів, системний блок і чорнові записи.

Справа Юлії Тимошенко

13 січня НАБУ і САП заявили, що керівник однієї з фракцій у Верховній Раді пропонував «купити» голоси нардепів з інших фракцій. Як згодом зʼясувалось, ішлося про голову фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Тимошенко підтвердила, що всю ніч з 13 на 14 січня в партійному офісі «Батьківщини» тривали обшуки. Усі звинувачення нардепка відкинула. Вона додала, що у неї забрали телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

14 січня Юлії Тимошенко повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропонування хабаря службовій особі. Це карається позбавленням волі від 5 до 10 років з можливою конфіскацією майна.

НАБУ і САП також оприлюднили записи прослуховування розмови нібито Тимошенко з нардепом, де вона російською мовою пошепки пояснює, як і за що голосувати. Також слідство зафіксувало, що Тимошенко з нардепами обговорювала передачу коштів у месенджері Signal, там же вона давала інструкції про голосування. Вони стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту.

Уже 15 січня речниця САП Ольга Постолюк повідомила «Бабелю», що прокуратура проситиме в суду для Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави на 50 мільйонів гривень і певних обовʼязків. Увечері того ж дня Юлія Тимошенко заявила, що її рахунки заблокували.

16 січня суд призначив Тимошенко 33 мільйони гривень застави.