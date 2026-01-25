Сергій «Флеш» Бескрестнов став радником міністра оборони з технологічних напрямків

Міністр оборони України Михайло Федоров призначив військового експерта Сергія Бескрестнова (позивний «Флеш») своїм радником з технологічних напрямків оборони.

Про це Федоров написав у соцмережах.

Міністр оборони назвав Флеша одним із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБу та аналізу рішень росіян. З початку повномасштабного вторгнення Флеш працює безпосередньо на фронті та проводить навчання для військових у найгарячіших точках.

«Експертиза Флеша — радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка. Саме він першим розповів про використання росіянами FPV-дронів з машинним зором і реактивних «шахедів», — додав Федоров.

Тепер у команді Міноборони Сергій Бескрестнов фокусуватиметься на системних рішеннях проти ударних та розвідувальних безпілотників росіян. Окремими напрямами його роботи будуть аналіз трофейної техніки противника та експертна оцінка нових військових розробок.