«Лукойл» досі не передав Молдові паливну інфраструктуру аеропорту Кишинева, попри штраф

Компанія Lukoil-Moldova не виконала вимогу молдовської влади та не передала Молдові паливну інфраструктуру аеропорту Кишинева, попри штраф у $1,16 мільйона.

Про це заявив голова Агентства публічної власності Молдови Роман Кожухар, передає Newsmaker.

Рішення про передачу інфраструктури ухвалила рада, що розглядає інвестиції, важливі для державної безпеки. Вона зобов’язала Lukoil-Moldova повернути паливні обʼєкти аеропорту у власність держави у визначений термін.

Ще 7 листопада міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту заявляв, що Молдова готується викупити активи «Лукойлу», що володіє мережею АЗС і приватним паливним складом — єдиним на території аеропорту Кишинева.

Документи про передачу активу сторони підписали 12 листопада, а вже наступного дня оформили передачу майна безоплатно. Однак компанія не виконала рішення вчасно. Після цього влада наклала на неї штраф і надала додатковий термін для передачі майна.

Проте компанія офіційно відмовилася підписувати акт прийняття-передання. Відповідний лист державні органи отримали в середині січня.

У Lukoil-Moldova пояснили свою відмову тим, що не мають погодження від єдиного засновника — компанії Lukoil International GmbH. При цьому компанія відмовилася публічно коментувати ситуацію.

У раді з інвестицій заявили, що невиконання рішення і порушення строків розцінюють як ігнорування вимог держави. Через це влада планує поетапно застосовувати передбачені законом заходи, які стосуються питань державної безпеки.

Санкції США проти «Лукойлу»

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

У листопаді Болгарія заявила, що готує закон, який дозволить конфіскувати російський НПЗ «Лукойл Нафтохім Бургас» — найбільший нафтопереробний завод на Балканах, який забезпечує приблизно 80% палива Болгарії, а потім продати його новому власнику.

Водночас компанія «Лукойл» заявила, що її закордонні активи планує викупити швейцарська компанія Gunvor. Але Gunvor відмовилася від купівлі закордонних активів «Лукойлу» після того, як США пригрозили, що не дадуть компанії ліцензії на діяльність і прибуток.