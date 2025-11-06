Болгарія хоче націоналізувати найбільший НПЗ на Балканах. Він належить російському «Лукойлу»

Болгарія готує закон, який дозволить конфіскувати нафтопереробний завод «Лукойл Нафтохім Бургас», а потім продати його новому власнику.

Про це повідомляють Reuters і болгарське медіа Novini.

Бургаський НПЗ — найбільший нафтопереробний завод на Балканах, який забезпечує приблизно 80% палива Болгарії. У країні побоюються, що через нові санкції США виникне дефіцит пального. Politico з посиланням на джерела 1 листопада вже писало, що через нові санкції Болгарія стоїть на межі паливної та політичної кризи.

Уряд хотів подати звернення з проханням звільнити країну від нових санкцій США. Однак після наради в парламенті висловили думку, що єдиний вихід із ситуації — аби держава придбала цей НПЗ.

Новий законопроєкт дозволить продаж заводу лише за згодою Ради міністрів і після схвалення спецслужби Державного агентства національної безпеки (ДАНС). Президент Болгарії Румен Радев ветував законопроєкт, але парламент подолав вето. Радев пояснив, що документ ставить Раду міністрів у залежність від думки ДАНС, що є конституційно неприпустимим.

Водночас «Лукойл» заявив, що його закордонні активи планує викупити швейцарська компанія Gunvor, але поки що неясно, чи це стосується болгарського заводу.