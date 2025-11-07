Gunvor відмовилася від купівлі закордонних активів «Лукойлу» після того, як США назвали компанію «маріонеткою Кремля»

Швейцарська трейдингова компанія Gunvor оголосила, що відкликає свою пропозицію щодо придбання закордонних активів російської енергетичної компанії «Лукойл» після того, як Міністерство фінансів США назвало її «маріонеткою Кремля» та дало зрозуміти, що Вашингтон виступає проти угоди.

Про це компанія написала в X.

Там назвали заяву Міністерства фінансів США щодо Gunvor «фундаментально неправдивою».

«Gunvor завжди діяла відкрито і прозоро щодо структури власності та бізнесу, понад десять років активно дистанціювалася від Росії, припинила торгівлю відповідно до санкцій, продала російські активи й публічно засудила війну в Україні. Ми вітаємо можливість виправити це непорозуміння. Тим часом Gunvor відкликає свою пропозицію щодо міжнародних активів «Лукойлу», — йдеться в заяві.

У заяві в соцмережі X Міністерство фінансів США зазначило, що президент США Дональд Трамп «чітко заявив, що війна має негайно закінчитися», і засудило Gunvor.

«Доки Володимир Путін продовжує безглузді вбивства, маріонетка Кремля — Gunvor — ніколи не отримає ліцензії на діяльність і прибуток», — йдеться в дописі.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти», а також їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, серед яких нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

Уже за два дні акції обох компаній впали, найбільші нафтові корпорації РФ втратили разом $5,2 мільярда. Акції «Лукойлу» подешевшали на 7,2%, що призвело до втрати $3,66 мільярда. Акції «Роснафти» обвалилися на 3%, забравши з собою $1,56 мільярда.

Після цього «Лукойл» заявив, що прийняв пропозицію Gunvor про продаж своїх іноземних активів.

Ідеться, зокрема, про нафтопереробні заводи в Європі, частки в нафтових родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку та Мексиці, а також сотні автозаправних станцій по всьому світу.

Рішення Мінфіну США має вирішальне значення, адже саме це відомство може видавати спеціальні дозволи або винятки, які дають змогу проводити операції, повʼязані з підсанкційними компаніями.

Ще до того, як Gunvor офіційно відмовилася від угоди, банкіри й обізнані джерела припускали, що її буде дуже важко реалізувати — вона була надто масштабною і виходила за межі фінансових можливостей компанії.