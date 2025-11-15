Молдова отримала паливний термінал «Лукойлу» безоплатно

Російська нафтовидобувна компанія «Лукойл» передала свій паливний термінал аеропорту Кишинева безоплатно.

Про це пише молдовське видання NewsMaker.

Документи про передачу активу сторони підписали 12 листопада, а вже наступного дня оформили передачу майна.

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту заявив, що завдяки цьому рішенню країна зможе отримувати газ і стабільно забезпечувати літаки нафтопродуктами.

Ще 7 листопада Жунгієту заявляв, що Молдова готується викупити активи «Лукойлу», що володіє мережею АЗС і приватним паливним складом — єдиним на території аеропорту Кишинева.

Поштовхом для безоплатної передачі паливного термінала стали санкції США проти «Лукойлу», через які компанія більше не може повноцінно працювати на території Молдови.

Паралельно уряд Молдови домовився з румунською компанією про тимчасові поставки пального для аеропорту. Наступним кроком буде викуп активів та інфраструктури, які досі належать «Лукойлу».

Санкції США проти «Лукойлу»

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

У листопаді Болгарія заявила, що готує закон, який дозволить конфіскувати російський НПЗ «Лукойл Нафтохім Бургас» — найбільший нафтопереробний завод на Балканах, який забезпечує приблизно 80% палива Болгарії, а потім продати його новому власнику.

Водночас компанія «Лукойл» заявила, що її закордонні активи планує викупити швейцарська компанія Gunvor. Але Gunvor відмовилася від купівлі закордонних активів «Лукойлу» після того, як США пригрозили, що не дадуть компанії ліцензії на діяльність і прибуток.