Власники TikTok продали американський бізнес інвесторам. Це дозволяє уникнути заборони в США

Китайський власник TikTok компанія ByteDance 22 cічня уклав угоду, яка створить TikTok USDS Joint Venture LLC. Це спільне підприємство з американськими та іншими іноземними інвесторами, що візьме на себе безпеку даних, алгоритм стрічки та управління TikTok для американських користувачів.

Про це пишуть Reuters і The New York Times.

Угода має забезпечити захист персональних даних у США і дасть уникнути американської заборони. Угода передбачає, що американські та іноземні інвестори володітимуть 80,1% акцій підприємства, тоді як ByteDance володітиме 19,9%. Алгоритм TikTok і особисті дані зберігатимуться на хмарних северах американського технологічного гіганта Oracle.

Президент США Дональд Трамп високо оцінив угоду в дописі в соціальних мережах. Він заявив, що TikTok тепер належатиме найбільшій у світі групі великих американських патріотів та інвесторів. Він подякував лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за співпрацю і врешті-решт схвалення плану.

Посадовець Білого дому повідомив Reuters, що США і КНР підписали угоду на рівні урядів. Проте китайський уряд публічно не коментував заяви про угоду. Роками Пекін був головною перешкодою для неї. Коли Сполучені Штати вперше наполягали на примусовому продажу TikTok, Китай вніс зміни до свого списку експортного контролю, включивши до нього такі технології, як алгоритми та вихідні коди. Це дало китайському уряду право висловлюватися щодо будь-якої угоди, повʼязаної із цим застосунком.