Bloomberg: Китай відхилив угоду про продаж TikTok США після нових мит Трампа

Президент США Дональд Трамп майже досяг угоди з китайською компанією ByteDance — власником TikTok — яка б дозволила зберегти роботу застосунку в США. Однак вона зірвалася через нові мита, які ввів Трамп.

Про це пише Bloomberg.

Після кількох місяців переговорів американські посадовці майже погодили створення нової версії TikTok, що базується в США та контролюється американськими інвесторами. За планом частка китайської компанії ByteDance мала бути менш ніж 20%, щоб відповідати американському закону, який зобов’язує компанію позбутися контролю над TikTok — або ж бути забаненою в США.

Однак уже наступного дня після введення нових 54% мит для Китаю, які оголосив Трамп — Пекін відкликав угоду. Представники ByteDance заявили, що китайська влада більше не підтримає угоду без переговорів про мита, які обурили Пекін.

Тож 4 квітня Трамп заявив, що продовжує крайній термін для укладення угоди ще на 75 днів. ByteDance уперше публічно підтвердила переговори з урядом США. Компанія додала, що ще залишаються невирішені питання, а будь-яка угода має відповідати китайському законодавству.

«Ми хочемо працювати з Китаєм добросовісно. Китай незадоволений нашими тарифами, але ми не хочемо, щоб TikTok зник. Сподіваємося, що спільно з Китаєм і TikTok доведемо цю угоду до кінця», — зазначив Дональд Трамп. У Китаї ж йому відповіли, що виступають проти додаткових мит.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США в березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у країні. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Одним зі своїх перших указів після інавгурації 20 січня президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.

Трамп казав, що його адміністрація веде переговори з чотирма різними групами про продаж китайської соцмережі TikTok. І назвав усіх потенційних покупців «прийнятними». Згодом американський президент заявив, що готовий знизити митні тарифи для Китаю, якщо вдасться укласти угоду про продаж TikTok.