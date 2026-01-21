Ексмера Одеси Труханова відпустили з-під домашнього арешту

Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова.

Про це «Суспільному» повідомив його адвокат Олександр Лисак.

Запобіжний захід для Труханова змінили на особисте зобовʼязання, з нього також зняли електронний браслет.

Ексмера Одеси та інших посадовців міськради підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей. Справа стосується подій 30 вересня, коли через зливу в Одесі загинули девʼятеро людей, зокрема 9-річна дитина.

31 жовтня суд відправив колишнього мера Одеси під домашній арешт до 28 грудня і зобовʼязав його носити електронний браслет. Запобіжні заходи обрали ще вісьмом одеським чиновникам.

Інші підозри Труханову

Також колишнього мера Одеси підозрюють у незаконному заволодінні землею. За даними слідства, у 2016—2019 роках Труханов із поплічниками розробив схему незаконної передачі землі Одеської громади під забудову. Через це громада зазнала збитків на 689 мільйонів гривень.

18 листопада за нього внесли заставу — 42 мільйони гривень. За словами адвоката, гроші на заставу дали 25 людей.