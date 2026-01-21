Трамп у Давосі назвав Гренландію «територією США». Основні заяви американського президента

Президент США Дональд Трамп у середу, 21 січня, заявив у Давосі, що Європа повинна думати про війну Росії проти України, а не про Гренландію, знову наполягаючи на тому, аби острів перейшов під повний контроль Сполучених Штатів.

Про це Трамп заявив у виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Американський президент заявив, що США вимагають «повного права власності» на Гренландію і вже шукають негайних переговорів щодо її придбання. За його словами, без права власності острів неможливо захищати «ані юридично, ані психологічно». Він наголосив, що жодна країна або група країн, окрім США, не здатна гарантувати безпеку Гренландії, назвавши її «частиною Північної Америки» та «територією США».

Він також пригрозив європейським країнам наслідками в разі відмови: за його словами, у них є вибір — погодитися або сказати ні, і тоді Вашингтон «це запам’ятає». Водночас Трамп заявив, що не застосовуватиме силу, хоча, за його словами, США були б «непереможними» за такого сценарію.

Він також розкритикував Данію за те, що після Другої світової війни США «повернули» Гренландію, назвавши це помилкою та звинувативши Копенгаген у невдячності. Трамп окремо згадав Другу світову війну, заявивши, що Данія нібито не змогла захистити ані себе, ані Гренландію, через що США «були змушені втрутитися».

Говорячи про НАТО, Трамп заявив, що саме він змусив союзників збільшити оборонні витрати до 5% ВВП і що США більше не оплачують Альянс «майже на 100%». Він додав, що Європа «руйнує сама себе», але США хочуть бачити її сильною, а не ослабленою.

Окремо Трамп заявив, що контроль США над Гренландією не становитиме загрози для НАТО, а навпаки — «значно посилить безпеку всього Альянсу». Він також неодноразово плутав Гренландію з Ісландією під час виступу, говорячи про роль США в обороні регіону.

США і Гренландія

У грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

У листопаді МЗС Данії заявило, що запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Reuters із посиланням на джерела 8 січня писало, що адміністрація Трампа обговорює можливість платити гренландцям від $10 000 до $100 000, щоб вони захотіли приєднатися до США. Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

13 січня конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США.

Трамп заявив, що Гренландія необхідна США, щоб створити «золотий купол», і наголосив, що НАТО має сприяти цьому. NBC News писало, що держсекретарю США Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію купівлі острова. Експерти оцінили, що це може обійтися Штатам у $700 мільярдів.

Після чергових погроз президента США Данія вирішила направити додаткову техніку та війська до Гренландії «у звʼязку з навчальною діяльністю» за участі європейських партнерів.

У відповідь на це Трамп заявив, що з лютого вводить мита проти восьми країн, які відправили до Гренландії військових. Крім Данії, йдеться про Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Фінляндію.