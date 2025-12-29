WP: Премʼєр Ізраїлю Нетаньягу спробує переконати Трампа знову вдарити по ракетній програмі Ірану

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу спробує на зустрічі у Флориді 29 грудня переконати президента США Дональда Трампа знову завдати ударів по обʼєктах, повʼязаних з програмою балістичних ракет Ірану.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела серед ізраїльських чиновників.

Нетаньягу вважає, що загроза розширення ракетних можливостей Ірану занадто велика. Тому премʼєр Ізраїлю прагне «зеленого світла» для ще одного удару по програмі балістичних ракет Тегерану, можливо, в рамках спільної операції з США.

Також, за даними медіа, Нетаньягу переконуватиме Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Гази і вимагати роззброєння ХАМАС до подальшого виведення ізраїльських військ в рамках другої фази мирного плану з 20 пунктів, оприлюдненого наприкінці жовтня цього року.

Проте WP зазначає, що Нетаньягу навряд чи вдасться досягти своїх цілей, бо Трамп зараз прагне уникнути ескалації напруженості на Близькому Сході.

Також наголошується, що відносини між лідерами погіршилися, а тому Нетаньягу буде непросто заручитися підтримкою Трампа.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму. Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. А 14 червня Ізраїль заявив, що здобув повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану. Атаки між країнами тривали до ранку 24 червня.

Ізраїль звертався до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму. І в ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Після цього Іран атакував Ізраїль і запустив щонайменше 27 ракет двома залпами. Понад 80 людей постраждали.

24 червня Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. Пізніше Ізраїль погодився на пропозицію президента США припинити вогонь з Іраном. Ізраїльський уряд заявив, що досяг усіх цілей операції.