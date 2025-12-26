Ізраїль заявив про ліквідацію бійця іранського спецпідрозділу «Кудс» у Лівані

Ізраїльські військові ліквідували члена іранських сил «Кудс», який, за їхніми словами, брав участь у плануванні атак з території Сирії та Лівану.

Про це пише Reuters.

Загиблого звали Хусейн Махмуд Маршад аль Джаухарі. Ізраїль називає його ключовим оперативником підрозділу 840, який відповідає за диверсії та напади за кордоном. Його ліквідували в районі Ансарії.

В ізраїльському військовому відомстві заявили, що аль Джаухарі діяв під керівництвом Ірану та був причетний до терористичної діяльності проти Ізраїлю і його сил безпеки.

Ізраїль та Іран у червні провели коротке пряме протистояння, після чого ізраїльська армія майже щодня завдає ударів по цілях у Лівані. В Ізраїлі пояснюють це спробами завадити угрупованню «Хезболла» відновити свій військовий потенціал.

Конфлікт Ізраїлю і ліванської «Хезболли»

7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль, вбивши майже 1 200 людей і захопивши приблизно 250 заручників. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію проти бойовиків. Згодом конфлікт поширився на Ліван — ЦАХАЛ почав знищувати й бойовиків «Хезболли», які пообіцяли боротися проти Ізраїлю через його військову операцію в секторі Гази.

У Лівані 17 вересня 2024 року вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». Повторна серія вибухів сталася 18 вересня — тоді детонували рації та радіоприймачі. Загалом від атаки загинули щонайменше 39 людей, ще майже 3 тисячі дістали поранень, причому не всі вони були членами угруповання.

Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни. На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє «Хезболла».

Уже 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті — тоді загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

У листопаді 2024 року Ізраїль і Ліван офіційно ухвалили угоду про перемир’я. У січні її продовжили до 18 лютого.

Вже в листопаді 2025 року ізраїльські ВПС 23 листопада вдарили по столиці Лівану Бейруту. Так вони намагались вбити головного командира угруповання «Хезболла» Хайтама Алі Табатабаї.