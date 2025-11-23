Ізраїль атакував передмістя Бейруту. Ціль атаки — член «Хезболли», який активно виступав проти спроби роззброїти угруповання

Ізраїльські ВПС 23 листопада вдарили по столиці Лівану Бейруту. Так вони намагались вбити головного командира угруповання «Хезболла» Хайтама Алі Табатабаї.

Про це пишуть Al Jazeera та Axios.

Удар припав на житловий будинок у районі Харет-Хрейк. Ізраїльські сили випустили дві ракети, є поранені та серйозні руйнування.

Ізраїль стверджує, що ціллю атаки був начальник штабу «Хезболли» Хайтам Алі Табатабай. Торік Ізраїль двічі намагався його вбити. «Хезболла» поки що не підтвердила, чи був він поранений або вбитий.

Це найзначніший удар Ізраїлю по лідерах «Хезболли» після укладення перемирʼя і перший випадок за 5 місяців, коли Ізраїль вдарив по Бейруту.

Цей удар стався на тлі посилення ізраїльських ударів по «Хезболлі» в Лівані останніми тижнями через те, що як каже Ізраїль, угруповання намагається переозброїтися та відновити свої військові можливості в Лівані.

Представники ізраїльської розвідки заявили, що Табатабай був провідним голосом у «Хезболлі» проти рішення ліванського уряду роззброїти групу та виступав за припинення перемирʼя і відновлення бойових дій з Ізраїлем.

Конфлікт Ізраїлю і ліванської «Хезболли»

7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль, вбивши майже 1 200 людей і захопивши приблизно 250 заручників. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію проти бойовиків. Згодом конфлікт поширився на Ліван — ЦАХАЛ почав знищувати й бойовиків «Хезболли», які пообіцяли боротися проти Ізраїлю через його військову операцію в секторі Гази.

У Лівані 17 вересня 2024 року вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». Повторна серія вибухів сталася 18 вересня — тоді детонували рації та радіоприймачі. Загалом від атаки загинули щонайменше 39 людей, ще майже 3 тисячі дістали поранень, причому не всі вони були членами угруповання.

Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни. На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє «Хезболла».

Уже 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті — тоді загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

У листопаді 2024 року Ізраїль і Ліван офіційно ухвалили угоду про перемир’я. У січні її продовжили до 18 лютого.